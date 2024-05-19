Muğla\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Cem Tuncel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Şehir Stadyumu'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.?Törende saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram kutlama mesajının okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Cem Tuncel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Zeybek, jimnastik, modern dans, aikido, halk oyunları gösterilerinin ardından şiirler okundu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andını öğrenciler seslendirdi.

Çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri verildi. Kutlamalar geçit töreniyle son buldu.

İlçedeki okulların bahçelerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

Askeri gemiler kapılarını vatandaşlara açtı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın hücumbot Marmaris Cruise Port Büyük İskele'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-904 botu, Marmaris Yat Limanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bodrum

Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından öğrenciler kortej yürüyüşü ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne gitti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada, Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Çeşitli spor dalları ile resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, gösteriler sunuldu.

İlçedeki kutlamalarda, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünün organizasyonuyla Kumbahçe açıklarında deniz seyri gerçekleştirildi. Yelkenli teknelerde yat yarışçıları, optimist ve ILCA sınıfı yelkenciler, çevredeki denizciler ve marina görevlilerinin katıldığı etkinlik Bodrum Limanı'nda tamamlandı.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açıldı. Öğrenciler ve diğer vatandaşlar botu gezip, fotoğraf çektirdi.

Fethiye

İlçedeki Özgecan Anıtı'nda toplanan grup, Türk bayrakları eşliğinde Beşkaza Meydanı'na yürüdü.

Burada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özer Olgun Kültür Merkezi önünde halk oyunları, jimnastik gösterisi ve gençlerin konserleri yer aldı. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.