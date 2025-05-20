Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Gençlik Konseriyle Yaşandı - Son Dakika
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Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Gençlik Konseriyle Yaşandı

Muğla\'da 19 Mayıs Coşkusu Gençlik Konseriyle Yaşandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli ilçelerde etkinlikler düzenleyerek gençlerin coşkusunu artırdı. Yüksek Sadakat konseri ile başlayan etkinlikler, diğer konserler ve gençlik yürüyüşü ile devam etti.

20.05.2025 15:08
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Gençlik Konseri düzenleyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için ilçelerde konserler düzenledi. Konser programları öncesinde Yörük Market önünden başlayan gençlik yürüyüşü Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüş esnasında vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ta, Atatürk'ün gençliğe verdiği değeri vurgulamayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirecek etkinliklere imza attı.

19 Mayıs coşkusu konserlerle doyasıya yaşandı

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Pazartesi günü akşam 20.30'da Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği Yüksek Sadakat konseriyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşattı. 19 Mayıs konserleri Kavaklıdere ilçesinde Belediye Meydanı'nda Güliz Ayla, Seydikemer ilçesinde Belediye Meydanı'nda Özgün konserleriyle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserler de 19 Mayıs ruhu ve coşkusu yaşandı.

20 Mayıs Salı (bugün) ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Şef Erhan Torlular yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından Gençlik Konseri düzenlenecek.

"19 Mayıs Atatürk'ün gençliğe olan güveninin ve inancının en güçlü simgesidir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan güveninin ve inancının en güçlü simgesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ı gençlerimizle birlikte coşkuyla kutladık. İlçelerimizde düzenlediğimiz konserlerle birlik ve beraberlik içinde, Atatürk'ün bize emanet ettiği değerlere sahip çıktık. Bu duygularla tüm gençlerimizin ve hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Gençlik Konseriyle Yaşandı - Son Dakika

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