Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muğla'da Şenliğe Dönüşüyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 15-24 Nisan günleri arasında çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında düzenlenecek şenliklerle bayram coşkusu tüm ilçelere yayılacak. Programın ilk gününde Kafaca Kaplancık İlkokulu öğrencileri, Oyuncak Kütüphanesi etkinliklerine katıldı. Çocuklar buz pateni, eğlence parkurları ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken, gün boyunca eğitsel ve kültürel faaliyetlerde yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ise renkli etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamında ayrıca çocukların hazırladığı resimlerden oluşan sergi 21 Nisan'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılacak. Etkinliklerin kapanışında ise 24 Nisan'da "Hayatımın Ustasıyım" atölyesi ile çocuklar kendi kalemliklerini tasarlayacak.

"Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk büyük motivasyonumuz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesinin dünyada eşsiz bir örnek olduğunu vurguladı. Başkan Aras, "23 Nisan, millet iradesinin tecelli ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği çok özel bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Bizler de Atatürk'ün izinde, çocuklarımızın özgür, eşit ve çağdaş bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Kırsaldan kente tüm çocuklarımızın bayram coşkusunu doyasıya yaşaması en büyük önceliğimizdir. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.