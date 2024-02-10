Muğla\'da 3. Etap KYK projesi hayata geçiriliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3. Etap Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) projesinin ihalesinin yapılacağı bildirildi.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Kötekli Mahallesi'ndeki Turgutreis Öğrenci Yurdu 3. Etabının ikmal ihalesinin 14 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. İhalenin yanı sıra yapılan protokolle Menteşe ve Fethiye yurtlarının altyapı sorunlarının da çözüleceği belirtildi.
Muğla Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile Menteşe'de ki Turgutreis Yurdu, Şems-i Ana Yurdu ile Fethiye ilçesinde bulunan yurtların alt yapıların kanalizasyon çalışmaları tamamlanarak sorunların çözüme kavuşturulacağı da ifade edildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Bakanlığımızın desteği, Valiliğimizin himayelerinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde, ilimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimize modern ve konforlu barınma alanları kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İlimize bu yatırımları kazandırmada verilen destek için başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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