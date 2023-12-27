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Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen ile geçişlerine aracılık eden 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler göç idaresine teslim edilirken, zanlılar tutuklandı.

Muğla\'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
27.12.2023 - 11:35,
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı, geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık eden 2 şüpheliyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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Bodrum, Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

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