Muğla'da ATV Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da ATV Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da ATV Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Adem Coşkun (67), kullandığı ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adem Coşkun'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

24.07.2024 15:20
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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kullandığı dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrilen Adem Coşkun (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yatağan'ın Mesken Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Coşkun, evinden tarlasına doğru gittiği sırada kullandığı ATV şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evli ve 2 çocuk babası Adem Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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