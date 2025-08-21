Muğla'da Batık Tekneden 2 Çocuk Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kayıp olarak aranan 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü.

Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını söyledi.

Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı." dedi.

Yüzerek kayalıklara çıkmışlar

Teknenin batmasıyla yüzerek kayalıklara çıkıp ekiplerin kendilerine ulaşmasını bekledikleri öğrenilen çocukların yerlerinin bölgede arama çalışmasında kullanılan insansız hava aracı ile (İHA) tespit edilerek görevlilere bildirildiği belirtildi.

Bulundukları yerden sahil güvenlik botu tarafından alınan çocuklara ekipler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra içecek ve yiyecek verildiği öğrenildi.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen 2 çocuk, ekiplerce Ören İskelesi'ne getirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocukların iskeleye getirilişini bölgede bekleyen yakınları ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Ören açıklarında dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başarırken, kaybolan 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.