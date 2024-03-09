Muğla'da CHP'li ve İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma - Son Dakika
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Muğla'da CHP'li ve İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma

Muğla\'da CHP\'li ve İYİ Parti\'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Aras, Süer'le tokalaşmak istedi ancak Süer reddetti. Tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

09.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:45
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Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. İlçede seçim çalışmaları yapan Aras, Reşit Emin Süer'in bulunduğu bir iş yerini ziyaret etti. Burada karşılaştığı İYİ Parti heyeti ile selamlaşan Aras, belediye başkan adayı Süer'le tokalaşmak istedi. Süer, "Ben sizinle tokalaşmam, sizin bu millete yaptıklarınız için ben buradayım zaten." diyerek Aras'a elini uzatmadı. Aras da Süer'e "Kendine gelir misin? Senin provokasyonuna gelecek kimse yok burada. Saygılı ol. Biz bu memleketin çocuğuyuz." diye karşılık verdi.

"BU MEMLEKETİN ÇOCUĞUYSAN MİLLETİN HAKKINI YEDİRTMEYECEKSİN"

Süer de Aras'ın makamına saygı duyduğunu ancak kendisine saygı duymak zorunda olmadığını dile getirerek, "Bu memleketin çocuğuysan PKK'nın avukatını, bu milletin çocuklarının katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın. Millete verdiğin sözleri tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin." ifadelerini kullandı.

"MİLET SANA SEÇİMDE YAZIKLAR OLSUN DİYECEK"

Bunun üzerine vatan, millet, bayrak sevdalısı biri olduğunu belirten Ahmet Aras'a Süer, şu yanıtı verdi:

"Senin bu millete yaptığın ayıp. Onun hesabını sormaya geldik. Senin gibilerle el sıkışmam, sana işim de düşmez. İnşaatçı da değilim, devlette, belediyede ihalem de yok. Sözlerini tutmayı öğreneceksin. Sana yazıklar olsun. Bu millet bu seçimde sana 'yazıklar olsun' diyecek. Sakın Atatürk'e, Türk bayrağının arkasına saklanma." Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sonrası Aras, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da CHP'li ve İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da CHP'li ve İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma - Son Dakika
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