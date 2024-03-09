Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. İlçede seçim çalışmaları yapan Aras, Reşit Emin Süer'in bulunduğu bir iş yerini ziyaret etti. Burada karşılaştığı İYİ Parti heyeti ile selamlaşan Aras, belediye başkan adayı Süer'le tokalaşmak istedi. Süer, "Ben sizinle tokalaşmam, sizin bu millete yaptıklarınız için ben buradayım zaten." diyerek Aras'a elini uzatmadı. Aras da Süer'e "Kendine gelir misin? Senin provokasyonuna gelecek kimse yok burada. Saygılı ol. Biz bu memleketin çocuğuyuz." diye karşılık verdi.
Bunun üzerine vatan, millet, bayrak sevdalısı biri olduğunu belirten Ahmet Aras'a Süer, şu yanıtı verdi:"Senin bu millete yaptığın ayıp. Onun hesabını sormaya geldik. Senin gibilerle el sıkışmam, sana işim de düşmez. İnşaatçı da değilim, devlette, belediyede ihalem de yok. Sözlerini tutmayı öğreneceksin. Sana yazıklar olsun. Bu millet bu seçimde sana 'yazıklar olsun' diyecek. Sakın Atatürk'e, Türk bayrağının arkasına saklanma." Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sonrası Aras, bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da CHP'li ve İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayları Arasında Tartışma - Son Dakika
Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
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