Muğla'da Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Ege'de deprem gerçeğini ele almak ve afet yönetimi konularında farkındalık yaratmak için Marmaris'te bir çalıştay düzenliyor. Çalıştay, alanında uzman isimlerin katılımıyla üç gün sürecek.

20.02.2025 14:06  Güncelleme: 15:14
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem bölgesi olan kentte "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenleyecek. Marmaris ilçesinde 21 Şubat Cuma günü (yarın) başlayacak ve üç gün sürecek çalıştaya konuşmacı olarak alanında uzman isimler katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı, Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel'de yarın başlayacak. Kahramanmaraş depremleri ile ilgili sinevizyon gösterisi ile başlayacak çalıştayda, Kıyı Ege bölgesindeki deprem riski, afet öncesi hazırlıklar, kriz yönetimi ve afet sonrası yapılması gerekenler gibi konular ele alınacak.

Üç gün sürecek

Çalıştayın ilk gününde "Kıyı Ege'nin Jeolojisi ve Depremselliği" ile "Depremde Zemin Yapı İlişkisi ve Kentleşme Politikaları" başlıkları konuşulacak. İkinci gün, "Anayasa ve İdari Hukuku Boyutuyla Deprem", "Ceza Hukuku Boyutuyla Depremler", "Afet Sonrası Kadın ve Çocuklar" ve "Atölye Çalışmaları" düzenlenecek. Çalıştayın son gününde ise Atölye Çalışmaları Raporlarının Sunulması ve Tartışma ile Forum gerçekleştirilecek. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporun, Muğla ve çevresindeki afet politikalarına yön vermesi bekleniyor.

Deprem gerçeği çok boyutlu bakış açısıyla ele alınacak

Çalıştaya Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, Muğla Barosu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nden alanında uzman isimler katılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunun farkındayız ve bu farkındalık ile afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle birinci derece deprem bölgesinde yer alan Muğlamızda, deprem riskine karşı hazırlıklı olmak, bilimi rehber edinerek hareket etmek ve toplumumuzu bilinçlendirmenin en öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı ile alanında uzman bilim insanları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, deprem gerçeğini çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alacağız. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri detaylarıyla değerlendireceğiz. Afetlere karşı dirençli bir Muğla inşa etmek için bilimsel veriler ışığında alınacak kararlar, yapılacak iş birlikleri ve atılacak somut adımlar büyük önem taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizi her türlü afete karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışıyor, risk azaltma ve kriz yönetimi konusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika

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