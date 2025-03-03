Muğla'da Depreme Dayanıksız Hizmet Binası Yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Depreme Dayanıksız Hizmet Binası Yıkılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde deprem performansı olumsuz olan 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkımına başladı. Yıkım sürecinde trafik düzenlemeleri yapılacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye yeni projeler kazandırılacak.

03.03.2025 15:55  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkımına başladı. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare'nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 1 No'lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeniyle yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

Yıkımı yapacak yüklenici firmanın 7 Mart'ta çalışmalara başlaması planlanıyor. Yıkım süreci boyunca Menteşe'de trafik düzenlemesi yapılacak. Birinci etap kapsamında Kurşunlu Caddesi'nde belirlenen yollar trafiğe kapatılacak. Yıkımın ilk aşaması tamamlandıktan sonra ikinci etap başlayacak ve bu süreçte de Kurşunlu Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, kapatılan yollar trafiğe açılacak.

"Halkımızın güvenliğini sağlamak adına bu karar alınmıştır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muğlamızın güvenliği ve geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Belediyemize devredilen ve uzun yıllardır hizmet veren 1 No'lu Hizmet Binamızın yıkım sürecini başlatıyoruz. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edilmiş ve halkımızın güvenliğini sağlamak adına bu karar alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve süreç titizlikle yürütülecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin gelişimi ve halkımızın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun projeyi hayata geçirerek Muğlalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Güvenli ve modern bir Muğla için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimize değer katan proje çalışmalarımız devam edecek"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat Mühendisi Egemen Yavuz ise şunları kaydetti:

"Menteşe ilçesinde bulunan depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkım kararı alındı. Yapı 2 farklı bloktan oluşmaktadır. Birinci bloğumuz 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahiptir. İkinci bloğumuz 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. 17.02.2025 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiş olup ardından yıkım ve söküm işlemlerine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras öncülüğünde şehrimize değer katan proje çalışmalarımız devam edecek."

"Esnafa faydası olacağını düşünüyorum"

Esnaf Seher Gülesen de "Uzun zamandır boş ve ölü bir alan burası. Bir an önce yıkılıp yeni projenin hayata geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler gelerek bize yeni yapılacak proje ve yıkım ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yeni yapılacak proje ile daha güzel olacak gibi görünüyor. Esnafa faydası olacağını düşünüyorum. Kazasız belasız çalışmalar biter inşallah" diye konuştu.

"Kısa sürede tamamlanması bizler için çok önemli"

Esnaf Mustafa Köse ise "20 yıldır burada çiçekçilik yapıyorum. Binanın depreme dayanıklı olmadığına dair bir rapor var. Bunun neticesinde yıkılması doğru bir karar. Yeni yapılacak proje kapsamında alt katında bir otopark olmasını istiyoruz. Çarşının canlı kalması için dükkanlar olmasını isterim. Kısa sürede tamamlanması bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Menteşe, trafik, Deprem, Güncel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Depreme Dayanıksız Hizmet Binası Yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:23:50. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Depreme Dayanıksız Hizmet Binası Yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.