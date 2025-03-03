Muğla'da Depreme Dayanıksız Hizmet Binası Yıkılıyor

Güncel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkımına başladı. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare'nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 1 No'lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeniyle yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

Yıkımı yapacak yüklenici firmanın 7 Mart'ta çalışmalara başlaması planlanıyor. Yıkım süreci boyunca Menteşe'de trafik düzenlemesi yapılacak. Birinci etap kapsamında Kurşunlu Caddesi'nde belirlenen yollar trafiğe kapatılacak. Yıkımın ilk aşaması tamamlandıktan sonra ikinci etap başlayacak ve bu süreçte de Kurşunlu Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, kapatılan yollar trafiğe açılacak.

"Halkımızın güvenliğini sağlamak adına bu karar alınmıştır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muğlamızın güvenliği ve geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Belediyemize devredilen ve uzun yıllardır hizmet veren 1 No'lu Hizmet Binamızın yıkım sürecini başlatıyoruz. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edilmiş ve halkımızın güvenliğini sağlamak adına bu karar alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve süreç titizlikle yürütülecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin gelişimi ve halkımızın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun projeyi hayata geçirerek Muğlalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Güvenli ve modern bir Muğla için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimize değer katan proje çalışmalarımız devam edecek"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat Mühendisi Egemen Yavuz ise şunları kaydetti:

"Menteşe ilçesinde bulunan depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1 No'lu Hizmet Binası'nın yıkım kararı alındı. Yapı 2 farklı bloktan oluşmaktadır. Birinci bloğumuz 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahiptir. İkinci bloğumuz 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. 17.02.2025 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiş olup ardından yıkım ve söküm işlemlerine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras öncülüğünde şehrimize değer katan proje çalışmalarımız devam edecek."

"Esnafa faydası olacağını düşünüyorum"

Esnaf Seher Gülesen de "Uzun zamandır boş ve ölü bir alan burası. Bir an önce yıkılıp yeni projenin hayata geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler gelerek bize yeni yapılacak proje ve yıkım ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yeni yapılacak proje ile daha güzel olacak gibi görünüyor. Esnafa faydası olacağını düşünüyorum. Kazasız belasız çalışmalar biter inşallah" diye konuştu.

"Kısa sürede tamamlanması bizler için çok önemli"

Esnaf Mustafa Köse ise "20 yıldır burada çiçekçilik yapıyorum. Binanın depreme dayanıklı olmadığına dair bir rapor var. Bunun neticesinde yıkılması doğru bir karar. Yeni yapılacak proje kapsamında alt katında bir otopark olmasını istiyoruz. Çarşının canlı kalması için dükkanlar olmasını isterim. Kısa sürede tamamlanması bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.