Muğla'da Dere Kenarında Ceset Bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki derede Özbekistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Çobanlar Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov'dan (21) haber alamayan yakınları dere kenarına gitti.
Dere kenarında oğluna ait kıyafetleri gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Khlımjonov'un cesedi bulundu.
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