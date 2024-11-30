Muğla'da Engelli Aileler için Bodrum Kısa Mola Merkezi Açılıyor

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(MUĞLA) - İl genelinde Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris'te bulunan Kısa Mola Merkezleri ile vatandaşlara hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, hazırlıkları tamamlanan Bodrum Kısa Merkezi'ni de 3 Aralık Salı günü açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin ailelerine destek vermek ve bireylerin birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'ne bir yenisini daha ekleniyor. Bodrum Kısa Merkezi'ni 3 Aralık Salı günü hizmete açılıyor.

Bodrum Kısa Mola Merkezi'nden Muğla ilinde ikamet eden ve beş yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek. Aileler, bu merkezden ayda dört kez, üçer saatlik sürelerle faydalanabilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmayı ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Kısa Mola Merkezlerimiz, engelli bireylerimizin ailelerine bir nefes alma fırsatı sunarken, aynı zamanda onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen önemli bir projedir. Ailelerimizin hayatına dokunan bu projeden faydalanan kişi sayısının her geçen gün artması, doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Bodrum ilçemizle birlikte Kısa Mola merkezlerimizin sayısını beşe çıkarıyoruz. Bundan sonra Datça, Dalaman, Ortaca ilçelerimizde Kısa Mola Merkezi açacağız. Muğlalı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor."

Kısa Mola Merkezleri projesinden bugüne kadar 425 aile yararlanırken toplamda 8 bin 725 kez hizmet verildi.