FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması operasyonunda Fethiye'de bir öğretim görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması operasyonunda Fethiye'de bir öğretim görevlisi gözaltına alındı

FETÖ\'nün emniyet mahrem yapılanması operasyonunda Fethiye\'de bir öğretim görevlisi gözaltına alındı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik düzenlenen 'Kıskaç-16' operasyonunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretim görevlisi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir fakültede görevli olan G.Ö. yakalandı ve Ankara'ya gönderildi.

23.05.2024 22:37
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Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, ilçedeki bir fakültede görevli G.Ö. yakalandı.

Şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA

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