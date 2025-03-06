Muğla'da Kadın İstihdamına Temizlik Projesi - Son Dakika
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Muğla'da Kadın İstihdamına Temizlik Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak için cadde ve meydan temizliğini kadınlara verdi.

06.03.2025 14:16
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında cadde ve meydanların temizliğini kadınlara emanet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde sokak, cadde ve meydanların temizliğinde kadınlar aktif rol alıyor. Büyükşehir Belediyesi, projeyle hem çevrenin daha düzenli hale getirilmesini hem de kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınları her zaman toplumsal yaşamın merkezine taşıyacaklarını belirtti.

Kadınların her zaman mücadeleleri, sevgileri ve düşünceleriyle toplumun dönüştürücü gücü olduğunu belirten Aras, "Bu nedenle, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması büyük önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü katılabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınların önündeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras, kadın çalışan sayısını yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettiklerini, kreşler ve kısa mola merkezleriyle kadınların üzerlerine yüklenen sorumlulukları hafifleterek istihdama katılımlarını desteklediklerini kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin projesi ile temizlik işlerinde göreve başlayan Necla Arslan ise kadınlara çalışma hayatında verdiği destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kadınların çalışarak kendilerini mutlu, ekonomik olarak da güçlü hissettiğini anlatan Arslan, "Çalışmak çok güzel bir his. Ekonomik olarak ayakta durabiliyoruz. Ekonomik özgürlük çok iyi. Çocuklarıma daha iyi imkanlar sunabiliyorum. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum sokaklarında temizlik yapan Gülfidan Cankırgül ise 4 ay önce çalışmaya başladığını belirterek, çalışarak mutlu olduğunu ifade etti.

Proje ile işe başlayanlardan Raziye Uğurlu da çalışarak kendini güçlü hissettiğini anlatarak, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Kadınların her platformda olması gerektiğini dile getiren Ayşe İnanç, "Çalışmaktan çok mutluyum. Kadın olarak ayakta kalmaktan, aileme katkı sağlamaktan mutluyum. Temizlik olmazsa olmazımız. Biz kadınlar her yerde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Fatma Şaşmaz da "İşimi çok seviyorum. Temizlik işi bizde alışkanlık yaptı. Kadınların dokunduğu her yer çok temiz oluyor. Her yer güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Kadın İstihdamına Temizlik Projesi - Son Dakika

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