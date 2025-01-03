Muğla'da Kadınlara Balmumu Eğitimi Verildi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katılması amacıyla kırsalda başlattığı eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde kadınlara balmumu eğitimi verdi.

Kırsalda bulunan kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Ula ilçesi Esentepe mahallesinde balmumundan dekoratif mum, balmumlu bez ve krem atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

"Bal mumundan saklama bezleri ve el kremleri yaptık"

Eğitimi talep eden Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı, "Kadınların bir şeyler öğrenmesi, bir araya gelerek farklı etkinlikler yapmasını, emeği önemsiyorum. Burada balmumundan saklama bezleri ve el kremleri yaptığımız bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılım çok güzel. Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Bunun gibi daha birçok çalışmanın mahallemizde olmasını istiyoruz" dedi.

"Kadınlar için gelir kapısı olabilecek düzeyde"

Eğitimlere katılan kadınlar da yapılan aktivitelerden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

-Neşe Özkaslı: "Balmumu bölgemizde rastladığımız bir ürün. Kendi çocukluğumuzdan biliyorum, kullan at ürünlerindense bu şekilde ürettiğimiz ve geri dönüştürdüğümüz ürünler çok daha değerliydi. Annelerimiz öyle üretti. O sebeple bu eğitime merakla katıldım ve memnun kaldım."

-Gülçin Bahtiyar: "Balmumuyla bez yapmayı, krem yapmayı öğrendik. Hem öğreniyoruz hem de kaynaşıp sosyalleşiyoruz. Çok güzel bir ortam."

-Ayşe Nesrin Sevinç: "İlk defa aldığımız eğitimle malzemeleri tanıdık. Balmumundan yaptığımız bu ürünler kadınlar için gelir kapısı olabilecek düzeyde. Bu yararlı eğitim için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Gülçin Nereliöcek: "Muğla sanatsal ve sosyal aktiviteler yönünden faaliyeti yüksek bir şehir. Muhtarımız olsun, belediyemiz olsun bu tarz aktivitelere önem veriyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş kursuna da gidiyorum. Kadınlara yönelik çalışmalar yapmaları çok güzel bir şey. Hem kişisel gelişim yönünden hem de ticari yönden faydasını göreceğimiz eğitimler."

-Gül Yıldız: "Herkesin bu bilgilere ihtiyacı var. Güncel hayatımızda da kullanabileceğimiz şeyler öğrendik. Bu öğrendiğimiz bilgileri geliştirebilirsek ekonomik anlamda da bizlere katkı sunabilir."

"Burada biz öğretiyoruz kadınlar uyguluyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Yüksek Gıda Mühendisi Övgü Ferek ise "Esentepe muhtarımızın talepleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın kadın emeğine verdiği önem doğrultusunda kadınlarımıza balmumu eğitimi vermeye geldik. Bu eğitimlerde; dekoratif balmumu, balmumu bezi ve balmumundan krem yaptık. Bu eğitimden sonra yine kadınlar kendileri uygulamalı olarak da gösterdiğimiz ürünlerin aynılarını yaptılar. Burada biz öğretiyoruz kadınlar uyguluyor" diye konuştu.