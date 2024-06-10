Muğla'da Kamyonun TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Kamyonun TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu Nurettin Akdeniz ve yanındaki Adem Yoldaş hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği ve Akdeniz ile Yoldaş'ın Antalya'ya ürün almaya giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

10.06.2024 14:21
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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz- Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Kamyonun TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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