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Muğla'da kavga sonucu yaralanan otobüs şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da kavga sonucu yaralanan otobüs şoförü hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde kavga sırasında düşerek başından yaralanan otobüs şoförü Sabahattin Burçgün, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Kavga sonucu beyin kanaması geçiren Burçgün, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kavga sırasında yerde düşen şoförün sağlık durumu ise giderek kötüleşmişti. Menteşe ilçesinde gözaltına alınan kavga karışığı A.A. ise tutuklanmıştı.

Muğla\'da kavga sonucu yaralanan otobüs şoförü hayatını kaybetti
06.01.2024 - 17:39,
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Muğla'da, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ula ilçesinde kavga sırasında düşüp başından yaralanan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen otobüs şoförü Sabahattin Burçgün, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

29 Aralık'ta Gökova Mahallesi'nde bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü Sabahattin Burçgün, muavin Ogulcan Berkay Öztürk ile otobüste yolcu olarak bulunan A.A. arasında kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında düşerek kafasını çarpan Burçgün, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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