Muğla\'da Kavşakta Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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MUĞLA'da, kavşakta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Harımcı (95), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fethiye ilçesinde Fethiye- Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Muğla yönüne giden Tahir O., (56) kullandığı 48 JK 475 plakalı kamyonla, Mustafa Harımcı yönetimindeki 48 F 3312 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Harımcı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Tahir O. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.