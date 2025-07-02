Muğla'da Maden ve Enerji Açıklaması

Muğla'dan gelen bir grup, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM önünde basın açıklaması yaptı.

Aralarında işçi ve muhtarların bulunduğu grup, kanun teklifine ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere TBMM önünde toplandı.

Grup adına konuşan TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Muğla bölgesinde 40 yıla yakın süredir faaliyet gösteren Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin, yalnızca enerji üretiminde değil, bölge ekonomisinin ve istihdamın ana damarı olduğunu belirtti.

Erçelik, "Maden ve zeytinciliğin bir arada yapılabileceğini duyurmak için buraya geldik. Yaklaşık 40 yıldır Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri faaliyet gösteriyor. Eğer biz enerji üretmezsek Fethiye, Bodrum ve Marmaris tarafı enerjisiz kalabilir. Zeytin de bizim, kömür de. Madenler de yapılır, zeytincilik de devam eder." dedi.

Muğla'nın Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal ise zeytin ve maden için TBMM önüne geldiklerini belirtti. Her ikisinin de bölge için önemli olduğunu söyleyen Uysal, zeytin ağaçlarına zarar verilmeden taşınmasını ve santrallerin de çalışmasını istediklerini dile getirdi.