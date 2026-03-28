Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu

28.03.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da sahte sosyal medya hesaplarıyla kamu görevlilerine hakaret eden bir kişi daha yakalandı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Marmaris'te 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli K.Ç, Marmaris'teki ikametinde gözaltına alındı.

Olay

Muğla'da 20 Ocak'ta başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun 23 Şubat'taki ikinci dalgasında ise 8 şüpheli gözaltına alınmış, M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Farklı zamanlarda 2 şüpheli de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 22:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.