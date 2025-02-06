Muğla\'da Sahte İçki Operasyonu: 121 Litre Ele Geçirildi, 11 Gözaltı

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MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 121 litre sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçesinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 93 litre etil alkol, 121 sahte içki, 10 alkol kiti, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.