Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 121 Litre Ele Geçirildi, 11 Gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 121 Litre Ele Geçirildi, 11 Gözaltı

Muğla\'da Sahte İçki Operasyonu: 121 Litre Ele Geçirildi, 11 Gözaltı

Muğla'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik 121 litre sahte içki ve 93 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

06.02.2025 19:27  Güncelleme: 19:29
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MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 121 litre sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçesinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 93 litre etil alkol, 121 sahte içki, 10 alkol kiti, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 121 Litre Ele Geçirildi, 11 Gözaltı - Son Dakika

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