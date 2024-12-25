Muğla'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale - Son Dakika
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Muğla'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışların ardından 520 personel ve 432 araç ile su baskınlarına müdahale etti. 255 ihbar alınırken, çeşitli mahallelerde yol temizliği ve mazgal açma çalışmaları gerçekleştirildi.

25.12.2024 16:50  Güncelleme: 17:40
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde şiddetli yağış sonrası yaşanan su baskınlarına 520 personel ve 432 araç ile müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış sonrası il genelinde meydana gelen su baskınlarına tüm birimleri ile anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 255 ihbar, 112 Çağrı Merkezi'ne ise 80 ihbar geldi. İhbarlar sonrası Büyükşehir ekipleri; su baskını, araç içinde mahsur kalma, mazgal tıkanması gibi olaylara müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 520 personel, 432 araç ve 128 su çekme gereci ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışmalarını yürüttü. MUSKİ Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlarda cadde ve sokak üzerinde bulunan toplam bin 150 yağmur suyu mazgalı, 650 yağmur suyu ve atıksu bacası, 57 dere deşarj noktası 4 bin 100 metre hat temizliği yaptı.

Yollar da temizlendi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum ilçesi Umurça, Gündoğan, Dirmil, Yalıkavak, Yakaköy Geriş Mahalleleri'nde yağmur nedeni ile yol temizliği ve mazgal, ızgara, şarampol, büz ağzı açma çalışması gerçekleştirdi. Marmaris'in Osmaniye, Turunç ve Bayır Mahalleleri'nde şarampol, devrilen ağaçlar ve yola akan malzemeleri temizlendi. Ekipler ayrıca Menteşe'nin birçok mahallesinde mazgal, ızgara, şarampol, büz ağzı açma çalışması yaptı.

En fazla yağış Menteşe'ye düştü

Muğla'da en fazla yağışı il merkezi Menteşe aldı ve metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü. Milas'a 94,2 kilogram, Köyceğiz'e 85,5 kilogram, Dalaman'a 70,3 kilogram, Marmaris'e 62,2 kilogram, Bodrum'a 61,9 kilogram, Ula'ya 61,2 kilogram, Kavaklıdere'ye 60,2 kilogram, Yatağan'a 59,8 kilogram, Seydikemer'e de 45,2 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrası 42 konut ve iş yerinde su baskını, üç araç içinde ise mahsur kalma olayı yaşandı.

Muğla\'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muğla'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale - Son Dakika
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