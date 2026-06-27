Muğla\'da Tarım Arazisinde Yangın

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki saat 12.30 sıralarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.