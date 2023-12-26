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Muğla'da Tehlikeli Yolculuk Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika
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Muğla'da Tehlikeli Yolculuk Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin arızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis, plakaları tespit edilen 2 sürücüye toplamda 2 bin 180 lira ceza kesti.

26.12.2023 - 09:53,  Güncelleme: 09:55
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bir kişinin arızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis, plakaları tespit edilen 2 sürücüye toplamda 2 bin 180 lira ceza kesti.

Olay, önceki akşam Uğur Mumcu Bulvarı şehir merkezi girişinde meydana geldi. Bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi. Polis, 2 sürücüye 'trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek', 'sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak', 'trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' suçlarından toplamda 2 bin 180 lira ceza kesti.

Muğla\'da Tehlikeli Yolculuk Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Tehlikeli Yolculuk Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika
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