Muğla'da Tiner Patlaması: Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli'ye Sevk Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Tiner Patlaması: Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli'ye Sevk Edildi

Muğla\'da Tiner Patlaması: Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli\'ye Sevk Edildi

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi, soba yakmak için kullandığı tinerin patlaması sonucu yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan işçi, ambulans uçakla Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık merkezine sevk edildi.

16.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:14
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Muğla'da soba yakmak için kullandığı tinerin parlaması nedeniyle yaralanan belediye işçisi, ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener Durmuş (24) sobayı tutuşturmak için içine tiner döktü.

Sobanın birden alev almasıyla tiner tenekesinde parlama oldu.

Durmuş'un yaralandığı olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun yarısında 3. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Durmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilen işçi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tiner Patlaması: Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli'ye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tiner Patlaması: Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli'ye Sevk Edildi - Son Dakika
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