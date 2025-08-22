Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

22.08.2025 12:22
Seydikemer'de otomobil ve motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki 48 FR 671 plakalı otomobil, Abdullah Doğan idaresindeki 48 GM 714 plakalı motosikletle H.D. yönetimindeki 48 GY 893 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Doğan (69), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
