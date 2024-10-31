Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Açıldı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun açılışına katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bu platform sayesinde turizm sektörü daha ileriye taşınacak, Muğla dünya turizminde daha güçlü bir konuma yerleşecektir. Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu toplantısı ilimize, ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun açılışına katıldı. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Goca Köksal, Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun yapacağı çalışmalar ile bölgenin turizmdeki marka değerini yükselteceğini kaydetti.

Konuşmasında dünya genelinde hızla gelişen teknolojilerin ve değişen turist beklentilerinin, turizm sektöründe de yenilikçi yaklaşımların benimsenmesini sağladığına dikkat çeken Başkan Köksal, "Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu; turizmde yenilikçi projelere öncülük edecek, sektörün ihtiyaç duyduğu veri ve analizleri sağlayacak, sürdürülebilir turizm politikaları geliştirecektir. İlimizin sahip olduğu kültürel zenginlikleri, tarihi mirası ve doğal güzellikleri koruyarak geliştirmeyi, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Bu platform sayesinde turizm sektörü daha ileriye taşınacak"

Başkan Köksal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu platformun kurulmasını sağlayan, turizm sektörünün içinden gelen turizmci bir belediye başkanı olan Sayın Ahmet Aras'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu platform sayesinde turizm sektörü daha ileriye taşınacak, Muğla dünya turizminde daha güçlü bir konuma yerleşecektir. Tüm bu çalışmaların başında gerek ilimiz gerekse ülkemizin turizm konusunda büyük bir birikime ve tecrübeye sahip ismi Sayın Cumhur Güven Taşbaşı'nın bulunması da bizler için büyük şans. Sayın Taşbaşı'na ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Turizm sektörünün değerli temsilcilerini dinlemek, sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak için düzenlenen Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu toplantısı ilimize, ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olsun."