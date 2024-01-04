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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kargoyla gelen paketin içerisindeki ayakkabıya gizlenmiş 262 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

04.01.2024 - 20:33,
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MUĞLA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, kargoyla gelen paketin içerisindeki ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 11 ayrı adrese yapılan baskınlarda 262 gram esrar ve 1 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'ine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 2'sine uyuşturucu ticareti yapmaktan, 1'ine uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yapılan baskınlarda bir kargo poşetindeki ayakkabının içerisine gizlenmiş halde, esrar bulundu. (DHA)

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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