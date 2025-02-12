MUĞLA genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-12 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38,1 gram metamfetamin, 3,7 gram skunk, 1,6 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 4 kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 1 hassas terazi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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