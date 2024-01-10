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Muğla'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Muğla\'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
10.01.2024 - 20:31,  Güncelleme: 20:33
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MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Buket B. (21) ile Sertuğ Zeki B. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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