Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 28 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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