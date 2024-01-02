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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
02.01.2024 - 19:47,
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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