Muğla'da Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanda başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ziraat alanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Söndürme çalışmalarında 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale edilirken, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle çalışmalara devam ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.