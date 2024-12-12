Muğla'da Yeni Yaşam Evi 2025'te Açılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Yaşam Evi 2025'te Açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında faaliyete geçecek olan Hasan Özcan Yaşam Evi'nin yapımına devam ediyor. Başkan Ahmet Aras, yaşlılar için yaşam evlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

12.12.2024 15:11
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi 2025 yılında hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla genelinde yaşam evlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda yaşam evleriyle de yaşlı vatandaşlarımızın yanlarında olmayı hedefliyoruz. 100 Yaş Evleri gibi Yaşam Evleri'nin de sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Arazisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve Menteşe İlçesi Karabağlar bölgesinde yapımı devam eden Yaşam Evi, 4 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. İnşaatı İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından 3 katlı ve 101 yatak kapasiteli olarak planlanan Yaşam Evi'nde, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bölümler yer alacak. Yapının bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve teshin merkezi; zemin katta yemek salonu, doktor kliniği, hemşire, diş kliniği, psikolog, fizyoterapi, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler, tüm katlarda da yaşam odaları, mescit ve kütüphane olacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürü Salih Yıldız, Büyükşehir ve İzan Otelcilik Anonim Şirketi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin, 2025 yılında tamamlanacağını belirtti.

"Muğla'da Yaşam Evleri ve 100 Yaş Evleri'ni artıracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmalarına destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Kadınlar ve çocuklarımız için şehrimizi yaşanabilir kılarken, yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındayız. Muğla genelinde yaşam evlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda yaşam evleriyle de yaşlı vatandaşlarımızın yanlarında olmayı hedefliyoruz. 100 Yaş Evleri gibi Yaşam Evleri'nin de sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yeni Yaşam Evi 2025'te Açılıyor - Son Dakika

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