Muğla Datça\'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça Aktur mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, 9'u çocuk 16 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.