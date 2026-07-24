CHP Milletvekili Derici de partisinden istifa etti

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"MÜCADELEM DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Derici, şu ifadeleri kullandı: "Atadan, dededen tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi ben de az önce partimden istifa ettim... Büyük Türk milletinin ve büyük Türk devletinin bekası için mücadelem kanımın son damlasına kadar devam edecek. Zerre tereddüdüm yok. Zerre endişem yok. Biz kazanacağız. Millet kazanacak!"

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ KİMDİR?

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara, İskenderun, Adana ve Erzurum’da okudu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümünü bitirdi.

1995’te Başbakanlıkta kamu görevine başladı. Yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı. Dış politika ve uluslararası ilişkiler konularında uzmanlaştı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığındaki görevinden emekli oldu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İtalyanca, Bulgarca, Rusça ve Almanca bilen Öneş Derici, evlidir.