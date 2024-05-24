Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçe açıklarında bulunan lastik botun motor arızası yaşaması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler, içerisinde bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

24.05.2024 12:25
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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