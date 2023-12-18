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Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
18.12.2023 - 19:31,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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