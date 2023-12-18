18:14 • •
17:50 • •
17:48 •
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı•
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika