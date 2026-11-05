Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki Kemal Yeter ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki Kemal Yeter ormanda ölü bulundu

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Muğla Ula'da 2 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni Akyaka'daki ormanlık alanda bulundu. Jandarma ve AFAD'ın Akyaka çevresinde yürüttüğü aramada bulunan Yeter için ölüm nedeni incelemesi başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

Yeter'in kaybolmadan önce yolda yürürken bir villanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceleyen ekipler, aramalarını Akyaka Kadın Azmağı çevresinde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Kemal Yeter'in cansız bedenini Akyaka'daki ormanlık alanda buldu.

Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
JandarmaAkyakaGüncelMuğlaYaşamAFADUlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki Kemal Yeter ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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