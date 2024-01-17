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Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi. Akbıyık, AA'nın dünyanın her yerinden çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtılması ve yaşanan acıların duyulması açısından önemli olduğunu belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akbıyık, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" ve Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" karesine oy veren Akbıyık, " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Ali Jadallah'ın "Son sığınak" ve Mustafa Hassona'nın "Veda" fotoğrafından yana kullandı.

Akbıyık, "Spor" kategorisinde ise oyunu Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" ve Sergei Gapon'un objektifine yansıyan "Sahada isyan" fotoğraflarını tercih etti.

AA'ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının hepsi birbirinden güzel fotoğraflarını seçmekte zorlandım. İnsanoğlunun yaşadığı duygular fotoğraflara yansıtılmış. Acılar, hüzünler, sevinçler var. Gazze'de ve asrın felaketi depremde yaşananlarla ilgili hüzünlendiğimiz fotoğraflar da oldu. Çok can alıcı fotoğraflar mevcut. AA'yı tebrik ediyorum. Dünyanın her yerinden çektiği fotoğraflarla hem ülkemizin tanıtılması, yaşanan acıların, hüzünlerin de duyulması anlamında tarihe not düşen fotoğraflar seçkide yer alıyor."

Kaynak: AA
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