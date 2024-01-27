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Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Muğla ve Aydın'da düzenlenen 'Kapan' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda metamfetamin, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla ve Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
27.01.2024 - 19:35,
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MUĞLA ve Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kapan' operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri ile Aydın'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 82 personelin katıldığı 'Kapan' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kocakilit (29), kardeşi Mert Kocakilit (27), Ali Çamcı (36), kuzeni Emrah Çamcı (27), Ahmet Sarıhan (29), İbrahim Acar (32), Mustafa Celal Şimşek (27), Oğuz Top (34) ve Serkan Demircan (34) tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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