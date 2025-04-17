Muğla, Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadelede Ön Planda - Son Dakika
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Muğla, Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadelede Ön Planda

Muğla, Yeşilay\'ın Bağımlılıkla Mücadelede Ön Planda

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muğla'nın bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynadığını vurguladı.

17.04.2025 16:35
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, " Türkiye'deki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında Muğla ilk 5'e giriyor. Nüfusa oranla hizmet verdiği insan anlamında. Önleme çalışmalarında da Muğla, oldukça etkin ve yaygın çalışmalar yapmaya başladı." dedi.

Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dinç, insanın başına gelecek en zor olayın bağımlılık olduğunu söyledi.

Bir toplumun başına gelecek en zor olayın da çocuklarının ve gençlerinin bağımlı hale gelmesi olduğunu ifade eden Dinç, bağımlılığı "çok yönlü olarak insanı yıkan, topluma telafi edilmesi ve geri dönülmesi zor zararlar veren büyük bir felaket" şeklinde nitelendirdi.

Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldır insanların bağımlı olmaması için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, "Tek bir gündemimiz var insanımızın bağımsızlığı. Başka hiçbir gündem, çalışma ve faaliyetle ilgilenmiyoruz. Gecemiz gündüzümüz insanımızı daha çok korumak ve bilinçlendirmekle geçiyor." diye konuştu.

Yeşilayın kuruluşundan bugüne yaptığı çalışmaları anlatan Dinç, bugün gelinen noktada bağımlılıkla mücadelenin daha çok önem arz ettiğini, bu nedenle Türkiye'nin her yerinde 120 Yeşilay şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 178 Genç Yeşilay Kulübü ve 3 yatılı rehabilitasyon merkezi bulunduğunu kaydetti.

Yaptıkları çalışmada yerel yönetimlerin desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Devletimiz her türlü desteği veriyor. Türkiye'de, dünyada hiçbir yerde olmayacak şekilde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu var. Düzenli olarak bu konuda devlet politikası çalışılıyor. Hiç şüphesiz bir kurumun bu işle mücadele etmesi yeterli olmaz. Bu noktada her yerde yerel yönetimlerin bize desteği, mücadelemizin kaderini değiştirecek. Muğla'da o gücü hep yanımızda hissediyoruz. Türkiye'deki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında Muğla ilk 5'e giriyor. Nüfusa oranla hizmet verdiği insan anlamında. Önleme çalışmalarında da Muğla, oldukça etkin ve yaygın çalışmalar yapmaya başladı. Muğla'ya girer girmez tüm toplu taşıma araçlarının arkasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi iletişim bilgilerini gördüm ve çok mutlu oldum."

Aldıkları enerji ve destekle Muğla'da yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Yeşilay Başkanı Dinç, gelecek süreçte Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de Yeşilay Danışmanlık Merkezi açacaklarını ifade etti.

Dinç, Muğla'da yürütülen çalışmaların Türkiye'deki diğer şubelere ilham olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise Yeşilay ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kısa süre içerisinde Yeşilay ve Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Aras, "Her bölgemizde ilçe ilçe Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayısının artırılması için çalışıyoruz. Bundan sonra aynı ruh, heyecan ve motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bağımlılıkla mücadele bir toplum hizmetidir, halka hizmettir. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Bundan sonra da çağımızın en büyük tehlikesi bağımlılığa karşı mücadelemiz sürecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aras ve Dinç birbirlerine hediye takdim etti.

Dinç, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı da makamında ziyaret ederek, kendisiyle görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla, Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadelede Ön Planda - Son Dakika

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