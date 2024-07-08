Muğla Yörük Türkmen Toyu Düzenlendi

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(MUĞLA) - Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu", Yılanlı yolu Düzeyn Yaylası'nda yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın farklı şehirlerinden gelen Yörüklere ev sahipliği yaptı.

15. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, eski Muğla Valisi Amir Çiçek ve 52 şehir, 4 ülkeden çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Aras, Türk tarihinin dönüm noktaları 1071 Malazgirt ve İstiklal savaşlarının Yörük Türkmenlerle kazanıldığını belirterek, dünyanın farklı noktalarından soydaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Aras, şunları söyledi:

"Yörük Türkmen kültürü tarihi geçmişe dayanan kadim, göçebe bir kültürdür ve bizim özümüzdür. Anadolu'nun kılcal damarlarında Yörük Türkmenlerin mücadeleleri yatar. 1071 Malazgirt Zaferi'nden İstiklal savaşına büyük Türk Atatürk'ün yanında Yörük Türkmenler çok büyük katkı sağladı ve Anadolu Türk yurdu haline geldi. Cephede kanını döken, canını veren Yörük Türkmenler kadın, çoluk, çocuk demeden bu toprakların savunulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok büyük katkılar sağladılar. Bugün önümüzdeki en büyük tehdit Türkiye'nin kontrolsüz sığınmacıların maalesef kampı hale getirilmesidir. Buna itiraz ediyoruz. Bu bizim demografik, kültürel ve ekonomik yapımızı hatta her şeyimizi bekamızı tehdit eder hale gelmiştir. Bu konuda hükümetimizin bir an önce önlem almasını ve ortaya ciddi bir irade koymasını bekliyoruz. Yoksa binlerce yıldır canla, kanla kazanılan bu topraklar farklı bir tehditle karşı karşıya gelecektir. Yalnız değilsiniz. Soydaşlarımız bugün aramızda. Gagauz Türkleri, Muğla'dan güçlü bir temsille oraya gideceğiz. Toyumuz hayırlı uğurlu olsun."

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise "Moldova'dan hepinize selam getirdim. 1994 yılında sevgili Süleyman Demirel Gagauzlara destek oldu. 30 yıldır bizim yanımızdasınız. 15. Toyunuza biz bugün Gagauzya'dan katıldık. Bundan sonra hiçbir toyunuz bizsiz olmayacak. Halklarımızın arasında bağ kurmak benim görevim. 1200 Türk şirketi var Moldova'da. Biz sizi çok severiz, sayarız siz bize dünyayı açıyorsunuz. Biz beraberiz. Beraber olursak güçlüyüz" diye konuştu.