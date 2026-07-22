Muğla’nın Datça ilçesi Bağlarözü açıklarında yüzen bir vatandaş, denizin yüzeyinde şüpheli bir cisim fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz dibinde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalan bir mayın olduğu belirlendi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mayın sorunsuz olarak imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi - Son Dakika
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