Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi

Muğla’nın Datça ilçesi Bağlarözü açıklarında yüzen bir vatandaş, denizin yüzeyinde şüpheli bir cisim fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

2’NCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz dibinde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalan bir mayın olduğu belirlendi.

İMHA EDİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mayın sorunsuz olarak imha edildi.