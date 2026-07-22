Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi - Son Dakika
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Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi

22.07.2026 18:19  Güncelleme: 18:20
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde yüzen bir vatandaşın fark ettiği şüpheli cismin, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, mayın uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Muğla’nın Datça ilçesi Bağlarözü açıklarında yüzen bir vatandaş, denizin yüzeyinde şüpheli bir cisim fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

2’NCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz dibinde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalan bir mayın olduğu belirlendi.

İMHA EDİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mayın sorunsuz olarak imha edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi - Son Dakika

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