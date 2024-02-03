Muhalefet Partileri Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan\'ın İstifasına Tepki Gösterdi

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Muhalefet partileri, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına tepki gösterdi. CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan'ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan, güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey, zamanlamasıydı. Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor. Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Çok açık ki siyasi iktidar, liyakatli atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiş ve bir kez daha Türk milletinin ekonomik menfaatlerini ve saygınlığını tehlikeye düşürmüştür. Bu yanlış sürecin sorumluları hesap vermek zorundadır. Zira asıl zarar gören milletimiz olmuştur" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu akşam X hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, X hesaplarından Erkan'ın istifasını değerlendirdi.

KARATEPE: GİDECEĞİ BELLİ İDİ

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe'nin paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan'ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan, güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey, zamanlamasıydı. Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor. Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir."

BULUT: MERKEZ BANKASI'NA BAŞKAN DAYANMIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut da paylaşımda şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'na başkan dayanmıyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi, istifa etti.

Mehmet Şimşek, kendini hala etkili ve yetkili bakan sanıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı 'önerisi doğrultusunda' atanacakmış. Herkes biliyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her şeye karar veren 'tek bir adam' var, gerisi lafügüzaf."

KARABAT: BU İSTİFANIN ESAS SEBEBİ, ENFLASYON HEDEFİNİN TUTMAYACAK OLMASIDIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise Erkan'ın istifasını şöyle değerlendirdi:

"Hafize Gaye Erkan'ı getiren Mehmet Şimşek'ti. Geçen yıl haziran ayında göreve gelmesinin ardından Şimşek ile Erkan'ın bazı konularda anlaşamadıkları kulislerde konuşulmaya başlandı. Erkan'ın TCMB Başkanlığı'nın ötesinde siyasi hedefleri olduğu belirtiliyordu. Ahmet Hakan'a röportaj, bardağı taşıran son damlaydı. 'Rasyonel zemin' dedikleri, ekonomi yönetiminin kişisel hırslarından başka bir şey değildi. Burada suçlu sadece Hafize Gaye Hanım görülmesin. Evet, o çok yanlış işler yaptı, makamını şahsi çıkarı için kullandı. Ama Mehmet Şimşek de uyumsuz politikalar yürüttü. Enflasyon sadece TCMB'nin para politikası ile olacak iş değildi. Mehmet Şimşek, bütçe disiplinini sağlayamadı. Devasa bütçe açığı verdi. KDV'yi yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkardı.

Bir de Anayasa'nın rafa kaldırılması, AKP'nin hukuk tanımazlığı var. Can Atalay kararı ile siz hiçbir yatırımcıyı ikna edemezsiniz. Bu şartlarda Hafize Gaye Erkan'ın faiz politikası nasıl işe yarayacaktı? Bu istifanın esas sebebi, enflasyon hedefinin tutmayacak olmasıdır. Suçlu sadece Hafize Hanım değil, aynı zamanda Mehmet Şimşek başta olmak üzere AKP'nin ileri gelenleridir. Ülke Arjantin'e dönüşmek üzereyken Hafize Gaye Erkan, durumu fark edip erkenden çıkıp gitmiştir. TCMB'nin kurumsal kimliği ve itibarı, AKP sayesinde iki paralık olmuştur. Merkez Bankası, adeta başkan öğütme makinesi haline gelmiştir. TCMB'nin başına artık kim gelirse gelsin, ekonomi politikaları dikiş tutmayacaktır."

GENÇ: EKONOMİNİN TEK YÖNETİCİSİ ERDOĞAN'DIR, KİMİ GETİRİRLERSE GETİRSİNLER DİKİŞ TUTMAZ

CHP Kayseri Milletvekili Genç de paylaşımında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti. Merkez Bankası'nın son 5 yılda dördüncü başkanı istifa etti. Ülkemizde artık bakanlar, bürokratlar istifayla değil af talebi ile görevden ayrılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bir süredir sessizliğini koruduğu Merkez Bankası tartışmalarına tepkisini bu şekilde mi veriyor? Ekonomi yönetimi ne Merkez Bankası'nda ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndadır. Ekonominin tek yöneticisi Erdoğan'dır. Merkez Bankası'ndaki bu istifa, Erdoğan'ın talebidir. Kimi getirirlerse getirsinler dikiş tutmaz."

ZORLU: SİYASİ İKTİDAR, BİR KEZ DAHA TÜRK MİLLETİNİN EKONOMİK MENFAATLERİNİ VE SAYGINLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞTÜR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Erkan'ın istifası üzerine yaptığı paylaşım da şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan affını istemiş… 7 aylık serüven, yüzde 8,5 faiz ile başlandı, yüzde 45 ile son buldu. Peki kötü giden ekonominin gerçek sorumluları ne yapıyordu? Çok açık ki siyasi iktidar, liyakatli atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiş ve bir kez daha Türk milletinin ekonomik menfaatlerini ve saygınlığını tehlikeye düşürmüştür. Bu yanlış sürecin sorumluları hesap vermek zorundadır. Zira asıl zarar gören milletimiz olmuştur."