Muhalefet Partileri, Öğretmenlerin Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi

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(TBMM) - Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, TBMM'nin Çankaya kapısında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için bir araya gelen öğretmenlerin yürüyüşünün polis tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AKP'ye "Siz, o taleplere katılamıyorsanız dahi hiç olmazsa saygı duyun ve derhal o güvenlik kuvvetlerinin öğretmenlere orantısız güç kullanmasını geri çekin" diye seslendi

Ankara'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etti. Meclis'te muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri Meclis önünde yaşanan orantısız polis müdahalesine tepki gösterdi.

"Güvenlik güçlerimiz maalesef öğretmenlerimize orantısız şiddet uyguluyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, protesto hakkını kullanan öğretmenlere yapılan müdahaleye ilişkin şunları söyledi:

"Meclis'imizin gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu, eğitimi dünyası açısından son derece kabul edilemez hükümleri içeriyor. Dolayısıyla da öğretmenlerimiz ve velilerimiz ayakta. Şu anda Meclis'imizin Çankaya kapısına yakın bir yerde 500'ün üzerinde Eğitim-İş'li öğretmenimiz Birinci Meclis'e yürümek ve seslerini duyurmak istiyorlar. Milli eğitim yasasını protesto etmek istiyorlar. Anayasal haklarını kullanıyorlar. Oysa güvenlik güçlerimiz maalesef öğretmenlerimize orantısız şiddet uyguluyorlar. Buradan ilgililerin ve özellikle de iktidar grubunun duyarlı davranmasını ve bu sese kulak verilmesini, öğretmenlerimizin Meclis'e 100 metre mesafede darp edilmemesini Meclis'imizin dikkatine sunuyorum."

"Öğretmenler hakkını, hukukunu arıyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de polisin orantısız müdahalesine ilişkin şöyle konuştu:

"Israrla demokratik hakkı engellemeye dönük bir yaklaşım var. Üstelik de tam Meclis'in kapısında, Çankaya'nın göbeğinde. Bu tutumu çok gördük, çok eleştirdik. Buradan gerçekten bir şey çıkmayacağını görmemiz gerekiyor. Bütün emek meslek örgütlerinin sendikalarının görüşü alınmadan bir meslek kanunu getiriliyor. Onların aleyhine bir kanun getiriliyor ve daha kötüsü ellerini, kollarını bağlayıp 'Protesto da etmeyin, kurbanlık koyun gibi boynunuzu uzatın' denilen bir anlayış var. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Öğretmenler hakkını, hukukunu arıyor"

"Taleplere katılamıyorsanız dahi hiç olmazsa saygı duyun"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, öğretmenlere yapılan müdahalelerden sonra iktidara seslenerek şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi yoğun bir hak mücadelesinden gelen arkadaşların da yer aldığı bir siyasi parti ama maalesef yirmi iki yılda hassasiyetleri o kadar aşındı ki her hak arama girişimini devlet için sakıncalı olarak gören ceberut bir iktidara dönüştüler. Dolayısıyla, biz de vatandaşın en temel hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına saygı duymaları gerektiğini, -kolluk kuvvetlerinin herhangi bir suçu yoktur- o talimatı veren iktidar sahiplerinin bu talimatlarını tekrar geri çekmelerini buradan tekrar duyuruyoruz. Çünkü siz öğretmenlerimize, nesillerimizi yetiştirecek öğretmenlere en temel hakları olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili seslerini duyurmak için yapmış oldukları anayasal bir hak gösterisine dahi tahammül edemeyeceksiniz bu öğretmenlerden nasıl insanı esas alan bir medeniyet yetiştirmesini beklersiniz.

Geçmişte sizler bu yolları yürürken iktidarda olanlar 'Yollar yürümekle aşınmaz' diyerek en azından saygı duyuyordu. Siz, o taleplere katılamıyorsanız dahi hiç olmazsa saygı duyun ve derhal o güvenlik kuvvetlerinin öğretmenlere orantısız güç kullanmasını geri çekin talebini buradan, milletin meclisinden iktidar sahiplerine duyuruyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise, "Belli ki öğretmenler seslerini duyuramamışlar, belli ki öğretmenler bu yasayla alakalı meramlarını dile getirememişler. Şu anda çok kalabalık bir grup bu konuyla ilgili protesto yapıyor, burada orantısız güç kullanılmasını biz de kabul etmiyoruz, sonuçta bir hak arayışıdır bu. İdeolojisi, fikri ne olursa olsun öğretmenlerimizin bu sesine kulak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.