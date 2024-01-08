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Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek - Son Dakika
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Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek

Muhammed Bekir Uyumaz, dünya ünlü boksör Muhammed Ali'den ilham alarak kick boksa başladı ve Van'da şampiyon oldu. Şimdi Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor. Antrenmanlarını Van'ın en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale ilçesinde sürdüren Uyumaz, zorlu kış şartlarına rağmen 2 bin 400 rakımda hazırlıklarını sürdürüyor. Muhammed Ali gibi ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek isteyen Uyumaz, Türkiye şampiyonu olarak Van'a dönmeyi hedefliyor.

Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda Van\'ı temsil edecek
08.01.2024 - 11:36,
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DÜNYACA ünlü boksör adaşı Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van'da şampiyon olan Muhammed Bekir Uyumaz (11), antrenmanlarını, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesinde sürdürüyor. Uyumaz, nisanda Muş'ta düzenlenecek olan 'Türkiye Kick Boks Yarışması'nda 'Türkiye şampiyonu' olmayı hedefliyor.

Başkale ilçesinde, boksör Muhammed Ali'den etkilenip, henüz 6 yaşında boksla tanışan Muhammed Bekir Uyumaz, Van'daki müsabakalarda gösterdiği başarının ardından, Muş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ringe çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen 2 bin 400 rakımda şampiyonaya hazırlanan Uyumaz, Muhammed Ali gibi, dünya şampiyonlukları için ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Türkiye şampiyonu olarak Van'a dönmeyi hedefleyen Uyumaz, müsabakalar öncesi Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar yönetiminde haftada iki kez de Van merkezdeki spor salonuna gidip antrenman yapıyor.

'İDOLÜM MUHAMMED ALİ'

Uyumaz, Başkale'de yaşıyorum. Van'da şampiyon oldum. Türkiye Şampiyonası'na hak kazandım. Benim en büyük idolüm Muhammed Ali. Yüksek rakımda Türkiye şampiyonu olmak için çalışıyorum. Karda koşu, spor ve gölge boksu gibi antrenmanlar yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğundan sonra Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak diye konuştu.

Muhammed Bekir'in en büyük destekçisi olan ve Başkale'de esnaflık yapan babası Samet Uyumaz ise Oğlum, Başkale'de zorlu kış şartlarında antrenmanlarını yapıyor. Van'da şampiyon oldu. Türkiye Şampiyonası için şu an sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah Türkiye Şampiyonu olacağız. Oğlumun büyük bir sporcu olarak dünyada ülkemizi temsil etmesini çok istiyoruz. Bekir 5 yıldır sporla uğraşıyor. Bütün çocuklar mutlaka spor ya da sanatla uğraşmalı dedi.

Kaynak: DHA
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