Muhammed Yunus, Bangladeş'teki azınlıklara yapılan saldırıları kınadı - Son Dakika
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Muhammed Yunus, Bangladeş'teki azınlıklara yapılan saldırıları kınadı

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ülkedeki azınlıklara karşı yapılan saldırıları kınadığını belirtti. Yunus, gençlere azınlıkları korumaları çağrısında bulundu ve saldırıları 'son derece çirkin' olarak niteledi.

10.08.2024 21:35
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Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, 5 Ağustos'tan bu yana ülkedeki azınlıklara karşı yapılan "çirkin" saldırıları kınadığını belirtti.

India Today'in haberine göre, Bangladeş'te 5 Ağustos'ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından 52 bölgede azınlıklara karşı 205'ten fazla saldırı yaşandı.

Bangladeş'te geçici hükümetin başında bulunan Yunus, gençlere ülkedeki tüm Hindu, Hristiyan ve Budist aileleri korumaları çağrısında bulunarak, azınlıklara karşı yapılan saldırıları kınadı.

Yunus, bu saldırıları "son derece çirkin" olarak niteledi.

Bangladeş Hindu Budist Hristiyan Birlik Konseyi verilerine göre, 5 Ağustos'tan bu yana ülkedeki azınlıklara karşı 205'ten fazla saldırı yapıldı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muhammed Yunus, Bangladeş'teki azınlıklara yapılan saldırıları kınadı - Son Dakika

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