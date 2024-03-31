Muharrem İnce: Seçim meşru ama adil değil - Son Dakika
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Muharrem İnce: Seçim meşru ama adil değil

Muharrem İnce: Seçim meşru ama adil değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerin demokrasilerin düğünü olduğunu belirterek, seçimin meşru ama adil olmadığını söyledi. İnce, devletin imkanlarıyla yapılan seçim kampanyalarına karşın kendi kampanyalarını çoluk çocuğunun harçlığından yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'deki gıda güvenliği, deprem ve enerjide dışa bağımlılığın ülkenin önemli sorunları olduğunu vurguladı.

31.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." dedi.

Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." ifadesini kullandı.

Devletin imkanlarıyla seçim kampanyası yapıldığını savunan İnce, "Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık. Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gıda güvenliğinin bir numaralı problem olduğunu söyleyen İnce, 10 yıl sonra seçim sonuçlarından ziyade domatesin, biberin, etin, sütün ve yumurtanın konuşulacağı görüşünü paylaştı.

İnce, ülkede ikinci problemin deprem, üçüncü problemin ise enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben herkesin oy oranını konuştuğu bir günde sorumlu bir siyasetçi olarak geleceği düşünen bir fizik öğretmeni olarak, bir baba olarak, bir dede olarak milletimizi bu konuda uyarmak istedim. Seçim sonuçlarının şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimi Genel Merkez'de takip edeceğim."

Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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