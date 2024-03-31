Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." dedi.
Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi.
Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.
İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." ifadesini kullandı.
Devletin imkanlarıyla seçim kampanyası yapıldığını savunan İnce, "Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık. Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de gıda güvenliğinin bir numaralı problem olduğunu söyleyen İnce, 10 yıl sonra seçim sonuçlarından ziyade domatesin, biberin, etin, sütün ve yumurtanın konuşulacağı görüşünü paylaştı.
İnce, ülkede ikinci problemin deprem, üçüncü problemin ise enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ben herkesin oy oranını konuştuğu bir günde sorumlu bir siyasetçi olarak geleceği düşünen bir fizik öğretmeni olarak, bir baba olarak, bir dede olarak milletimizi bu konuda uyarmak istedim. Seçim sonuçlarının şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimi Genel Merkez'de takip edeceğim."
Son Dakika › Güncel › Muharrem İnce: Seçim meşru ama adil değil - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli bir geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Şubat ayında toplam 3,23 trilyon yuana ulaştı. İhracat değeri 232,5 milyar dolar, ithalat değeri ise 222,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken 10,2 milyar dolar fazla verildi. Ülkedeki toplam mal ihracat değeri 1,46 trilyon yuana, ithalat değeri ise 1,26 trilyon yuan olmasıyla 197,7 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı. Hizmet ihracat değeri 194,7 milyar yuan, hizmet ithalat değeri ise 320 milyar yuan olarak gerçekleşirken 125,4 milyar yuanlık açık oluştu. Turizm sektörü ise 142,5 milyar yuan tutarındaki ticaret değeriyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karesi ilçesindeki Çiğdem Batubey Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, sonuçların memleket için hayırlı olmasını diledi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden seçilmeyi umut ettiğini belirtti.
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Muğla'da yaşlı, hasta ve engelli bireylerin oylarını kullanabilmesi için 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı ve 235 sağlık personeli görevlendirildi. Hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı vatandaşlar ücretsiz olarak oy kullanacakları merkezlere ambulanslarla taşındı.
Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Vali ve İl Jandarma Komutanı olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'deki bir okulda asansör olmadığı için yaşlılar ve engelliler oy kullanacakları sandıklara güçlükle ulaşabildi. Engelli bir ressam olan Ahmet Yeşil, tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula geldi ancak sandığın bulunduğu katta asansör olmaması nedeniyle merdivenleri çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu zorluklar, vatandaşların oy kullanma hakkını engellemekte ve kolaylık sağlanması gerektiğini göstermektedir.
Kırıkkale'de yaşayan 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu, ambulansla oy kullanacağı okula getirilerek büyük bir memnuniyet yaşadı. Aydoğdu, devletine teşekkür ederek oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü. Kent merkezinde ve ilçelerde de engelli ve yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanma imkanı buldu.
Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü. Niğde'de 28 kişi, Kırıkkale'de 77 yaşındaki bir seçmen ve Nevşehir'de 31'i kent merkezinde 88 kişi seyyar sandıkta oy verdi. Engelli bireyler ise belediyenin engelli nakil aracıyla oy vereceği okullara götürüldü.
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla birlikte sıraya girerek oyunu kullandı. Polat, seçimin sakin geçtiğini belirtti.
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