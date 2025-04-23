Mühendisler İçin İstihdam Garantili Eğitim - Son Dakika
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Mühendisler İçin İstihdam Garantili Eğitim

Mühendisler İçin İstihdam Garantili Eğitim

İMES OSB, mühendislik eğitim programıyla nitelikli mühendislere iş bulma garantisi sunuyor.

23.04.2025 11:22
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Mükemmeliyet Merkezi, istihdam garantili eğitim programıyla ihtiyaç duyulan nitelikli mühendislerin sektörle buluşmasını sağlıyor.

Sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren araştırma ve geliştirme merkezi gereksinimini gidermek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle hayata geçirilen Mükemmeliyet Merkezi'nde, üniversiteden yeni mezun olmuş veya istihdam edilmemiş mühendislere yönelik "İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme Programı" gerçekleştirildi.

Sektör deneyimli uzmanlar eşliğinde sanayinin ihtiyacına yönelik hazırlanan sanayi müfredatıyla uygulamalı olarak 1,5 ayda yaklaşık 200 saat süren eğitimlere katılan kursiyerler, kalite, üretim, tasarım, operasyonel mükemmeliyetçilik ve yalın üretim mühendisliği kollarında eğitim aldı.

Teknik ve yabancı dil becerileri ölçüldükten sonra 3 seansta sıkı saha eğitiminden geçirilen 53 mühendisten 45'i çeşitli firmalarda istihdam edildi.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, bu yıl içerisinde savunma sanayisi ve tedarik zinciri mühendisliğini de programa dahil edip müfredatını hazırlayarak uygulamaya alacak.

"Yapılan çalışma, sektörde katalizör görevi gördü"

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, AA muhabirine, geliştirdikleri eğitim sistemiyle mühendisleri, sanayicinin ihtiyacına göre hazırlayarak istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Kursiyerlerinin "tercih edilen eleman" haline geldiğini belirten Aygan, eğitimi tamamlayan mühendislerin sektörde faaliyet gösteren çok güzel firmalarda işe girdiklerini, ailelerin ve firmaların sonuçları çok güzel karşıladığını, tekrar açılacak eğitimlerde tercih edilir hale geldiklerini dile getirdi.

Firmaların, oryantasyon eğitimi vermeden personel kazandığına işaret eden Aygan,"Firmaların 1 yılda yetiştireceği personeli biz burada 1 ayda tercih edilir hale getirdik. Yapılan çalışma, sektörde katalizör görevi gördü. En önemlisi de firmalar yatırım yapmadan sektöre uygun kişiyi tercih etmiş oldu." dedi.

Aygan, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgiyi kursiyerlere aktardıklarını anlatarak, gerekli becerileri uygulamalı olarak alan mühendislerin, hem iyi maaşlar hem de uygun ünvanlarla işe yerleştiğini kaydetti.

Eğitim devam ederken çalışacakları firmalar belli oluyor

Kalite kontrol mühendisi olarak bir fabrikada çalışmaya başlayan 23 yaşındaki İrem Yurttaş, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak için yaptığı başvurulardan hiçbir şekilde geri dönüş almadığını belirtti.

Yurttaş, eğitim için görüşmeye çağırıldığında istihdamın sağlanacağının söylendiğini aktararak, "Dedikleri gibi her şey aynı şekilde yaşandı ve eğitime gidip geldikçe birçok şey öğrendik. Buradan mezun olmadan çalışacağım firma belli oldu. Program bitmeye yakın anlaşılan firmalarla görüşmeye gidiyorsunuz. İlgili birimlerle görüştüğünüzde sizin için hangisinin daha iyi olacağına karar veriyorsunuz veya onlar sizi seçebiliyor. Başarı oranımız çok yüksekti zaten, eğitimden mezun olur olmaz, 3 gün arayla işe başladım." diye konuştu.

Mezun olduktan sonra iş bulamadığını ve işsiz kaldığını söyleyen üretim mühendisi Gamze Aksu, eğitim sayesinde iş sahibi olduğunu ve hayallerini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Eğitimin kendileri için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Aksu, "Eğitim süresince birçok iş yeriyle görüşme yapıldı, biz daha mezun olmadan işlerimiz hazırdı. Firmalarla görüşme yaptık, bu da bizim için büyük bir fırsattı. Tüm süreci öğrenmiş olduk. Bizler için uygun olan yerlerde işe başladık. Yaklaşık 8 aydır üretim mühendisi olarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki teorik dersleri eğitimde uygulamalı olarak gördüklerini, bu sayede sanayi ile sahada çalışan mühendislerin ne gibi zorluklarla karşılaştığını çok iyi anladıklarını vurgulayan Aksu, kendileri için ön hazırlık olduğunu söyledi.

Makine mühendisi Doğukan Ocak da eğitimin sonunda çeşitli firmalarla mülakatlar yaptığını ve şu anda çalıştığı firmada işe başlama fırsatı bulduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mühendisler İçin İstihdam Garantili Eğitim - Son Dakika

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